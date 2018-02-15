Ekmeklerini kamıştan çıkarıyorlar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı köylerde yaşayanların en önemli geçim kaynakları arasında, iki gölden kesilen kamışlar yer alıyor.

Zorlu kış şartlarında kasım ayından marta kadar hasat edilen kamışlar, kurutulup işlendikten sonra, yurt içinin yanı sıra yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere başta Hollanda ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Eber ve Akşehir göllerinde yetişen kamış ve gındıra bitkilerinin köylülerce işlendiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden kesim belgesi alan çiftçilerin, kasım ayı itibarıyla hasat yaptığını anlatan Kayacan, şöyle devam etti:

"Kesilen kamışlardan elde edilen ürünler fiziksel yapılarına göre gruplandırılıyor. Bunların bir kısmı yurt dışına satılıyor. Hollanda ve benzeri ülkelere gönderiliyor. Bir kısmını da vatandaşlarımız yastık ve yakacak olarak kullanıyor. Gölün her yıl verdiği nimetlerden bu bölgenin insanı nimetleniyor. Aileler geçimlerini sağlıyor. Seka fabrikası varken burada ciddi miktarda kamış kesiliyor, fabrikada işlenerek mamule dönüştürülüyordu. Belediye olarak bizim de bu konuda bir çalışmamız var. İnşallah yakın zamanda şekillenecek, enerjiye dönük bir çalışmamız olacak."

Avrupa'ya ihraç ediliyor

Kamış işiyle uğraşan Adem Kılınç da kestikleri kamışları işledikten sonra yurt içi ve yurt dışına sattıklarını söyledi. Avrupa'dan gelen talebe göre üretim yaptıklarına dikkati çeken Kılınç, "Daha çok Almanya ve Hollanda'ya, bazen de İngiltere ile Danimarka'ya gönderiyorum." dedi.

Kılınç, gölün kendileri için en önemli geçim kaynağı olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eber ve Akşehir gölleri civarından 15 köy bu işten ekmek kazanıyor. Daha önce el emeği ile hasat yapıyorduk. Bu yıl Hollanda'dan getirttiğimiz makine ile hasat yapmaya başladık. Hala elle kamış kesenler de var. Ailelerimizin geçimini sağlıyoruz. En çok Almanya ve Hollanda'ya gidiyor. Bu kamışları orada çatı izolasyonunda, tamiratta, binaların ısı yalıtımında kullanıyorlar. Kamışları biçmeye kasım ayında başladık, mart ayına kadar devam edeceğiz. Ardından temizleyip, işleyip, talebe göre göndereceğiz. Biz kesimi ve toplanmasıyla uğraşıyoruz, başkaları gelip temizliyor, paketliyor. Kamyoncu götürüyor. Herkes bir dilim ekmeğin ucundan tutuyor."

"Bizim geçimimiz de bu işten"

Yıllardır kamış biçen 70 yaşındaki Hüseyin Kılınç da yaptıkları işin hem ülke ekonomisine hem de kendilerine katkısının olduğunu ifade etti.

Köyünde 40 kişinin bu işten ekmek yediğini kaydeden Kılınç, "Köyümüzün ekonomisi su ürünlerine dayalı. Kadın, erkek, çocuk kamış toplayıp paket yapıyor. Bütün işçiliği bizde. Çok yorucu bir iş ama bizim geçimimiz de bu işten. Sabahın erken saatinde gelip akşama kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA