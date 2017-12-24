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Buradasınız : » » Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

Ekmeğe ilişkin tarifenin ilgili oda tarafından belirlenmesi sürecinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da görüşüne başvurulacak.

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Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

Azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi sürecinde ekmekle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ekmeğe ilişkin tarife belirlenirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sürece dahil olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında ilgili oda yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşüne başvurulmasından sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulacak.

Öte yandan, konuya ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekmek
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