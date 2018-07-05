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Ekmek fiyatlarında artış gündemde

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni ekmek fiyatının enflasyonun üzerinde olmayacağını söyledi.

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Ekmek fiyatlarında artış gündemde

Ekmekte maliyetlerin yükseldiği tartışması ekmekte fiyat artışı olacağı iddiasını beraberinde getirdi.

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyat artışının gündemde olduğunu söyledi, tarih olarak da buğdayın hasat zamanını hatırlattı.

"Önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda hasadın tamamlanmasıyla un fiyatlarının da oturmasıyla birlikte. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için esnafımızın ve kamuoyunun zor durumda kalmaması için yıllık enflasyonun üzerinde olmaması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır."

Enflasyon üzerinde olmayacak

Fırıncılar ekmekte fiyat artışı bekliyor. Tüketici ise "artış olmasın" istiyor. Balcı, "Ekmekte fiyat artışını kimse istemez. Düşük olsun yani her zaman onu isteriz." dedi. 

Önümüzdeki günlerde ekmek fiyatlarında yıllık enflasyonu geçmeyecek oranda fiyat artışı bekleniyor.

"Buğday kaynaklı bir fiyat artışı doğru değil"

Toprak Mahsulleri Ofisi ise ekmek fiyatlarındaki olası artışla ilgili açıklama yaptı.

Ekmekte buğday kaynaklı bir fiyat artışının gündeme getirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ekmek fiyatları
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