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Ekimde akaryakıt satışı arttı

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla arttı.

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Ekimde akaryakıt satışı arttı

Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,60 artarak 243 bin 702 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 5,16'lık yükselişle 2 milyon 296 bin 644 metreküp seviyesine çıktı. LPG satışları ise yüzde 2,51 artışla 263 bin 758 tona yükseldi.

Türkiye'de benzin satışı ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,96 artarak, 2 milyon 491 bin 676 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde, motorin satışları yüzde 7,30 artarak, 21 milyon 335 bin 863 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 2,55 yükselerek 2 milyon 645 bin 240 tona ulaştı. AA

Etiketler: ekim ayı, akaryakıt, benzin, motorin, LPG, satış
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