Ekim ayında da en fazla üretim linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların ekimde toplam satılabilir üretim miktarları taş kömüründe 125 bin 401 ton, linyitte 4 milyon 753 bin 561 ton ve taş kömürü kokunda 369 bin 821 ton oldu.

Teslimat miktarlarının ise taş kömüründe 3 milyon 827 bin 58 ton, linyitte 4 milyon 678 bin 599 ton ve taş kömürü kokunda 445 bin 928 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı da yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe oldu. Bu oran, linyitte yüzde 101,6 iken, taş kömürü kokunda yüzde 82,9 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 40,6'sı termik santrallere, yüzde 14,7'si kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,6'sı termik santrallere, taş kömürü kokunun ise yüzde 99,7'si demir-çelik sanayisine gerçekleşti.