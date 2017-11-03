Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,37, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,47 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,08, Yİ-ÜFE 1,71 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 11,66, ekim ayına kıyasla da yüzde 17,28 arttı.