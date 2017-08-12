'Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz'

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada televizyon kanallarının ekonomi editörleriyle toplantı düzenledi.

Albayrak, yerli kömür ve yerli santral konseptinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu aktaran Albayrak, "Arama sondajlarıyla birlikte önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde bu rakam çok büyük oranda artacak çünkü yeni arama sonuçlarımız, yeni stratejik manada bölgesel anlamda jeofizik, jeokimya haritasında çıkan bulgularla önümüzdeki dönemde çok daha somut, büyük kaynaklara erişeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.

"Yenilenebilir enerjilerin hepsi çevresel açıdan çok iyi"

Enerjinin bir portföy olduğuna ve güneş, rüzgar, HES ve kömür santrallerinden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"Bir kaynaktan tamamını yapmak hem verimlilik hem de bölgesel enerji arz talebinin dengesi açısından doğru değil. Dolayısıyla 'Hepsini yapacağız' derken stratejimizin altında olan güneş, hidroelektrik, rüzgar, yerli kömür ve nükleer de olacak. Tabii ki gaz santrali de olacak. Yenilenebilir enerjilerin hepsi çevresel açıdan çok iyi. Nükleer çevresel açıdan hakeza. HES'lerimiz de hakeza. ithal kömüre kıyasla yerli kömürün öne çıkarılmasıyla bu dediğimiz yeni teknolojilerle birlikte çok ciddi bir hamle yapacağız çünkü teknolojide daha az su kullanımı var. Kapalı devre olması itibarıyla çok olumlu. Kül taşıma sistemleri kapalı devre. Bu adımları bu çerçevede atacağız."

"Firmaların hepsiyle görüşerek '2019 artık son yıl' dedik"

Türkiye'de eski nesil santrallerin de olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün buradan şunu açıklayabilirim: 2019 yılına kadar bu eski santrallerin de tamamının en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerinin tamamını bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla birebir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz. O santrallerle yolumuzu ayıracağız artık. Koyduğumuz kriterler yeni santrallerin hepsinde böyle ama Türkiye'de eskiden kalan santrallerimiz de var. Devlet kısmıyla ilgili hiçbir şüphemiz yok, onları bitireceğiz. Özel sektöre de bu noktada çok net mesajları verdik. 2019'a kadar tamamını en son teknolojik filtreleme ve çevresel kriterlere göre bacalama, filtreleme sistemlerini yenileyecekler.

Çevreye herkesten çok duyarlı şekilde yaklaşmak zorundayız. Bu nesille birlikle başlayan ve yapılacak olanların tamamı asgari AB kriterleri ve üzerinde olacak. Eskileriyle ilgili de son limiti koyduk. Firmaların hepsiyle görüşerek '2019 artık son yıl' dedik. 2019 yılında eskiler de yeni kriterlere uyumlu olmak zorunda. Uyumlu olmayanlarla külahları değişeceğiz dedik. Bunların yazılarını yazdık, takiplerini yapıyoruz. Saha denetimleri sıkı bir şekilde yapılıyor. Bu noktada inşallah çok daha güzel adımlar atacağız."