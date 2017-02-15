Egeli ihracatçı Uzak Doğu pazarından umutlu

Ege'den Uzak Doğu'ya ihracatta büyük artış

Ege Bölgesi'nden Uzak Doğu ülkelerine ocakta yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı.

Alternatif pazar arayışlarına hız veren Egeli ihracatçıların Uzak Doğu ülkelerinde yaptığı tanıtım ve pazarlama çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Çin ve Japonya'nın aralarında bulunduğu Uzak Doğu pazarındaki 15 ülkeye ihracatta ciddi oranda artış yaşandı.

Uzak Doğu ülkelerine geçen yıl ocak ayında 46 milyon dolar olan ihracat, bu yılın ilk ayında yüzde 63 artışla yaklaşık 75 milyon dolara yükseldi. Bu artışla Uzak Doğu ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 6'dan yüzde 9'a çıktı.

İhracat Çin'e yüzde 84, Japonya'ya yüzde 70, Avustralya'ya yüzde 47, Hindistan'a yüzde 247, Güney Kore'ye yüzde 85 ve Hong Kong'a yüzde 100 arttı.

Gelecekte bu pazardan çok umutluyuz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Uzak Doğu pazarına özellikle gıda ürünlerinde ihracatın artırılması için uzun süredir çalışma yürütüldüğünü, son olarak Japonya ve Güney Kore için Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Turquality Projesi uyguladıklarını ifade etti.

Japonya'da düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin yanı sıra Japon market zinciri Aeon'un İzmir'de ağırlanmasının ihracata doğrudan katkı verdiğine işaret eden Kızılgüneşler, şöyle konutu:

"Japonya, giyim ürünlerini Çin yerine Türkiye'den almak istiyor. Japon alıcılarla aramızdaki sistemi oturttukça ihracat artıyor. Standartları çok yüksek. Onların istediği gibi üretim yapmaya çalışıyoruz. Şu an başlangıç dönemini yaşıyoruz. Gelecekte bu pazardan çok umutluyuz."