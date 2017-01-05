Ege'de yerli ve yabancı yatırımlar tam gaz

Türkiye'nin sanayi üretiminin önemli bölümünü karşılayan Ege'deki organize sanayi ve serbest bölgelerde yeni yabancı ve yerli yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak’taki organize sanayi bölge ve serbest bölge müdürlüklerinden derlediği bilgiye göre, sanayi parsellerindeki inşaat çalışmaları son dönemde hız kazandı.

Ekonomide küresel dalgalanmalara rağmen yerli ve yabancı girişimcilerin yatırımlarını ötelemediği İzmir’de geçen yıl ABD'li TPI Kompozit ve otomotiv yan sanayi şirketi Gates ile Japon Lansinoh şirketlerinin yanı sıra Sütaş, Ekoten ve Gülermak gibi yerli sermaye firmalarının büyük ölçekli yatırımları devreye alındı.

İzmir'de inşaatına başlanan Danimarkalı rüzgar enerjisi komponentleri üreticisi LM Wind Power ve ABD’li Royal Tobacco başta olmak üzere yüze yakın tesisle yaklaşık 15 bin yeni istihdam yaratılması bekleniyor.

İzmir'in en eski sanayi bölgelerinden olan ve 580 fabrikada 40 bin kişiye iş sağlanan Atatürk OSB'de 2017'de 7 firmanın üretime başlamasıyla ilave 2 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.

Geçen yıl yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Tire Organize Sanayi Bölgesinde ise Sütaş ve Gürsüt'ün ardından 2017 yılında ABD'li Royal Tobacco ve Yırcalı Grubu bünyesindeki Balyem tesisleriyle toplam istihdam sayısı 6 bini geçecek.

Serbest bölgelere yabancı sermaye ilgisi

İzmir'de yabancı sermayenin en fazla tercih ettiği bölge olan Ege Serbest Bölgesi’nde geçen yıl tam doluluğa ulaşıldı.

Geçen yıl Japon Lansinoh, Alman takım elbise üreticisi Digel, Danimarkalı makine üreticisi Gram Equipment, ABD'li iklimlendirme şirketi JCI ve Ukraynalı güvenlik ekipmanları üreticisi Dezega'nın üretime geçtiği bölgede ABD menşeli otomotiv yan sanayi şirketi Gates de bir üretim tesisi daha kurdu.

Bölgedeki Hugo Boss ve SF Tekstil de kapasitelerini artırdı.

Geçen yıl ABD'li rüzgar enerjisi komponentleri üreticisi TPI Kompozit'in yatırımıyla dikkati çeken İzmir Serbest Bölgesi de yeni yılda büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mevcut durumda 178 tesisle 2 bin 200 kişiye istihdam sağlanan serbest bölgede, 2'si yabancı sermayeli 4 tesisle yaklaşık 300 yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.

"Önemli olan ülkenin geleceğine güvenmektir"

Yatırımları değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik ve siyasi olarak zor bir dönem geçirilmesine rağmen geçen yıl sanayicinin durmadığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Dönemsel olarak belirsizlik yaşanabilir, bir karamsarlık içine girilebilir ama önemli olan bu ülkenin geleceğine duyulan güvendir. İşte biz bunu 2016 yılında çok net gördük. Kriz zamanlarını fırsata çevirmek gerçek profesyonellerin başarısıdır. Birçok yatırımcı bu farkındalık içerisinde hareket ediyor. 2017'nin yatırım yılı olmasını istiyoruz. İnşallah krizin fırsata çevrildiği, yatırımlarla büyüyen Türkiye'nin yılı olmasını arzu ediyoruz." AA