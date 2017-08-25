Ege'de bin 560 tekne av sezonunu bekliyor

1 Eylül'de "vira bismillah" diyecek olan Egeli balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamladı. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Çakan, "Denizlerimiz bu yıl bereketli görünüyor. İnşallah halkımız balığa doyacak." dedi.

Yeni sezon öncesinde onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, gemilerinin demirli olduğu limandan "vira bismillah" diyerek ayrılacakları günü dört gözle bekliyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan yaptığı açıklamada, av yasağının kalkmasıyla balıkçıların denize olan özleminin biteceğini belirtti.

"Yasağın kalkmasıyla çeşitli ebatlardaki bin 560 tekne denize açılacak." diyen Çakan, av yasağının olduğu dönemdeki yavru balıkların büyüdüğünü, gözlem için denize çıkan kişilerden bereketli bir sezon olacağının haberini aldıklarını ifade etti.

Çakan, 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı teknelerin birkaç gün gecikmeli olarak denize açılacağını, bayramlaşmanın ardından bütün teknelerin demir alacağını belirterek, "Denizlerimiz bu yıl bereketli görünüyor. İnşallah bu yıl halkımız balığa doyacak. Halkımıza ucuz bol balık yedireceğiz." dedi.

Halat çözmek için gün sayıyorlar

Av sezonunun başlamasını teknesini bağladığı Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda bekleyen kaptan Ergün Baran, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını denize açılmak için gün saydıklarını ifade etti.

Bayramlaştıktan sonra "vira bismillah" diyeceklerini aktaran Baran, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Babasından öğrendiği balıkçılığı sürdüren Şener Çiçek ise sezona başlamak için son kontrollerini yaptıklarını ifade ederek, "Hazırlığımız bitti sayılır, artık 1 Eylül'ü bekliyoruz. Sezonun başlangıcı bayrama denk geldi. Halkımıza bayramda balık yedirmek için 'vira bismillah' deyip denize çıkacağız. Allah verdikçe halkımıza bol miktarda balığı yedireceğiz." diye konuştu.