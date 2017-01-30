Ege Bölgesi'nin 2016 ihracatı arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege, Türkiye'de Marmara'dan sonra en fazla ihracat yapan ikinci bölge oldu.

Bölgeden 2015'de 16 milyar 499 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 2016'da bu rakam yüzde 1 artarak 16 milyar 603 milyon 448 bin dolara yükseldi.

İzmir, Manisa ve Denizli, 2016'da da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldı.

Ege Bölgesi'nde 7 milyar 931 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan İzmir, Türkiye genelinde dördüncü il oldu. Ege Bölgesi ihracatı sıralamasında İzmir'i 3 milyar 772 milyon dolarla Manisa ve 2 milyar 766 milyon dolarla Denizli izledi.

Kimya ve hazır giyim ihracatı zirvede yer aldı

Ege Bölgesi'nin ihracatının yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren İzmir'in ihracatında kimya sektörü 1 milyar 179 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 1 milyar 132 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Manisa'nın ihracatında ise elektrik elektronik sektörü ihracatı dikkati çekti.

Sektörde önemli yatırımcıların bulunduğu Manisa, geçen yıl 2 milyar 120 milyon dolarlık elektrik elektronik ürünü ihraç etti. Bölgenin önemli tekstil üretim merkezlerinden Denizli'de ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 104 milyon dolarlık ihracat kaydetti. AA