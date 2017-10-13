Edirne'de susam hasadı başladı

Geleneksel yöntemlerle susam üretiminin yapıldığı Edirne'nin Meriç ilçesinde, bu yıl 400 dönümlük alanda ekim yapıldı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim ve toprak yapısı açısından bölgenin susam üretmeye uygun olduğunu söyledi.

Bu yıl ilçede 400 dekarlık bir alanda susam ekimi yapıldığını ifade eden Ergin, "Ekimden hasata kadar olan dönemde üreticilerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Dönümde 80-150 kilogram arası bir verim bekliyoruz. Verim açısından ortalama bir yıl geçiriyoruz. İlçemizde özellikle Subaşı ve Küplü beldelerinde yoğun bir ekim var. Türkiye standartlarının üzerinde bir üretim gerçekleştiriyoruz. Kaliteli susam üretiyoruz. Geçen yıl kilogramı 6 liradan satılan susamın bu yıl ortalama 7 liradan satılmasını bekliyoruz. İnşallah fiyat konusunda bir sorun yaşanmaz ve üreticimizin yüzü güler." diye konuştu.

Ergin, susam ekiminin son yıllarda düşüş gösterdiğini de sözlerine ekledi.