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Ebola'yı 'süper dağıtıcılar' yaydı

Batı Afrika'da 2014 yılında patlak veren Ebola salgınında virüsün, yüzde 3'lük bir kesim tarafından yayıldığı bildirildi.

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Ebolayı süper dağıtıcılar yaydı

ABD'nin Princeton ve Oregon üniversiteleri, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Londra Imperial Üniversitesi ve ABD Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitülerinin ortak çalışmasıyla yapılan araştırma, Ebola salgınının, virüsün bulaştığı "süper dağıtıcılar" yoluyla çok hızlı yayıldığını ortaya koydu.

Araştırma, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 3'ünün, tüm Ebola vakalarının yüzde 61'ine neden olduğunu gösterdi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown ve civarındaki bölgelerdeki vakaların incelendiği araştırmada, 15 yaş altı çocuklar ve 45 yaş üstü kişilerin "süper dağıtıcı" olmaya daha yatkın olduğu belirlendi.

Araştırmada "süper dağıtıcıların" Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ve ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) gibi salgınlarda da önemli rol oynadığı saptandı.

Araştırmanın sonuçları, merkezi Washington'da bulunan Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Etiketler: Batı afrika, ebola salgını
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