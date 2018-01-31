e-ticarette gümrüksüz alışveriş limiti düşürülecek

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu.

Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 avrodan 22 avroya düşürülecek.

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 avro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de de bu yönde düzenleme kararı alındı.

30 avro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.

Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 avroya çıkarılıyor.

Söz konusu kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak, yüzde 8'lik tek ve maktu vergi belirlendi. Söz konusu vergi oranı, kitapların bedeline göre, AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 18, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 20 uygulanıyordu.

AA