  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » e-ticaret devinin net kar ve geliri arttı

e-ticaret devinin net kar ve geliri arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, 2016 dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

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e-ticaret devinin net kar ve geliri arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'dan yapılan açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artışla 43,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in ekim-aralık döneminde 35,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artışla 749 milyon dolara yükseldiği bildirildi. Amazon, 2015'in son çeyreğinde 482 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde gelirin 33,25 ila 35,75 milyar dolar ve net karın da 250 ila 900 milyon dolar olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Amazon'un 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirindeki artışa rağmen, söz konusu verilerin piyasa beklentilerini karşılamaması nedeniyle şirketin hisseleri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 4,5 kayıpla karşılaştı.

 

 

Etiketler: e-ticaret, Amazon
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