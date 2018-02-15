E-ticaret 14 Şubat'ta "Aşk"a geldi

Saat satışlarında geçen yıla göre önemli oranda artış yaşanırken, bazı tüketiciler ise geleneksel hediye haline gelen peluş ayı, çiçek, çikolata gibi ürünlerden vazgeçmedi.

Geride bıraktığımız 14 Şubat Sevgiler Günü her sektörü olduğu gibi e-ticareti de yukarı yönlü ivmelendirdi.

Oldukça yoğun trafik alan online alışveriş siteleri, tüketiciye sundukları farklı hediye seçenekleri, hızlı teslimat, kampanya ve indirimlerle diğerlerinde ayrışmaya çalıştı. Sektör profesyonellerinin açıklamalarına göre sevgililer bu sene geçtiğimiz seneye nazaran daha çok alışveriş yaptı, bazı tüketicilere ise hatırlanmak yetti.

Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ekmekçi, bu yıl Sevgililer Günü alışverişinde elektronik kategorisinde en çok telefon, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünlerin tercih edildiğini söyledi.

Ekmekçi, parfüm, kozmetik, aksesuar, kişisel bakım ürünleri ve dekorasyon malzemeleri ve Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi olan taze çiçekler ve çikolataların 14 Şubat'ın en çok satan ürünleri arasında olduğunu belirtti.

"Bunun yanı sıra Hepsiburada.com üzerinden satışına yakın zamanda başladığımız sinema biletleri de 14 Şubat haftasında oldukça yoğun ilgi gördü. Girişimci Kadınlar tarafından 14 Şubat'a özel tasarlanan ürünlerimiz de Hepsiexpress'in aynı gün ya da ertesi gün teslimat seçeneği ile hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırıldı. Genel olarak değerlendirdiğimizde, kadın müşterilerimiz en çok kol saati, parfüm ve tıraş makinesi alırken, erkek müşterilerimiz telefon, bilgisayar, takı, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satın aldı."

"Özel günlerin tamamında trafiğimizde artış gözlemliyoruz"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak da her yıl çeşitli kampanyalar ve indirimlerle kullanıcıların hediye alışverişindeki adresi olmak için çalıştıklarını anlattı.

"Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı gibi özel günler, 1-2 hafta öncesinden başlayan zaman diliminde kullanıcılarımızın yoğun ziyaretleriyle karşılaştığımız, satın alınan ürünlerde farklılıklar gözlemlediğimiz, tüketici alışkanlıklarıyla ilgili ilginç verilere ulaştığımız ivmesi yüksek günler olarak ön plana çıkıyor. Özel günlerin tamamında trafiğimizde artış gözlemliyoruz diyebiliriz. Sevgililer Günü özelinde isme özel hediyeler, kişiselleştirilmiş seçenekler ve çift konseptli ürünler rağbet görüyor diyebiliriz. Çiftlerin birlikte giyebileceği t-shirtler, bereler, aksesuarlar bu sene revaçta. Ayrıca parfüm ve parfüm setleri satışlarında da artış gözlemliyoruz."

"Spor ayakkabı, çanta, saat, parfüm, cep telefonu ve takılar öne çıkan ürünler oldu"

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, GittiGidiyor dahilinde Sevgililer Günü döneminde en çok talep gören ürünlerin satışında, geçen yıla göre yüzde 60 civarı artış yaşanmasını beklediklerini aktardı:

"Sevgililer Günü alışverişinde spor ayakkabı, çanta ve giyim ürünleri, saat, parfüm, cep telefonu, ev tekstil ürünleri, mutfak ürünleri, kolye ve takılar öne çıkan ürünler oldu. Aynı zamanda bu dönemde kol saatleri, mücevher setleri, takı dolabı, bornoz setleri, kişisel bakım ve saç bakım ürünleri de satışı artan ürünler arasında yer alıyor. Bu dönemde kol saati satışında ciddi bir artış yaşanıyor, kol saati satışları bir önceki Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 50 artış trendini yakaladı. Öte yandan, mücevher kategorisi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 büyüme trendi gösteriyor. "

Kaynak: AA