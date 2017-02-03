'Düzenlemeler ekonomiye canlılık getirecek'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapmış olduğumuz indirimler vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek." dedi.

'Referandum için yaklaşık 190 milyon lira harcanacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek." dedi.

'ÖTV ve KDV düzenlemelerinin 1 milyar lira maliyeti olacak'

Vergi indirimlerinin bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirten Bakan Ağbal, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." diye konuştu.

Ağbal, "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." dedi.

'Ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek'

Ağbal, "Yapmış olduğumuz indirimler özellikle içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek." dedi.