Düşen karpuz fiyatını fırsata çevirdiler

Önde gelen karpuz üretim yerlerinden biri olan Ödemiş'te karpuzun kilogram fiyatı, ülke genelinde rekoltenin yüksek olmasının etkisiyle tarlada 20 kuruşa kadar geriledi.

İlçede bulunan kahvehaneler, düşen fiyatları fırsat bilerek menülerine karpuz suyunu da ilave etti.

Kahvehane sahiplerinden Ulutan Torun, müşterilerine kutulu meyve suyu ya da gazlı içecek yerine karpuz suyu ikram ettiklerini, talebin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

10 kilogramlık bir karpuzdan yaklaşık 15 bardak karpuz suyunun çıktığını anlatan Torun, "Karpuz suyu bize çay, ayran ve gazozdan daha fazla para kazandırıyor. Müşteri de memnun. Fiyatlar bu seviyede devam ederse soğuk karpuz suyu ikramını sürdürürüz" diye konuştu.

Kahvehane müşterilerinden Tahir Buldan ise, sıcak günlerde çay yerine karpuz suyu içmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Çay küçük bardakta 1 lira, karpuz suyu büyük bardakta 1 lira" dedi.

Kaynak: AA