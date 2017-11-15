  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Duramçam Barajı ile 78 bin 570 dekar arazi sulanacak

Duramçam Barajı ile depolanacak suyla 78 bin 570 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

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Duramçam Barajı ile 78 bin 570 dekar arazi sulanacak

Ardahan'ın Göle ilçesinde yapımı süren Duramçam Barajı ile depolanacak suyla 78 bin 570 dekar zirai arazinin sulanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, DSİ'nin, Ardahan'daki yatırımlarıyla verimli toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardahan'da son dönemde yapılan su yapılarının artması, gerek bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesine gerek içme suyu temininde büyük rol oynamaktadır. Doğu Anadolu Gelişim Projesi (DAP) kapsamında olan Ardahan ilinde tamamlanan ve tamamlanacak projelerle 10 bin dekar zirai arazinin sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 2 milyon 500 bin lira gelir artışı sağlanması, 38 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 617 bin 19 megavata çıkarılması ve bin 435 milyon kilovat yıllık hidroelektrik enerji üretimi planlanmaktadır."

Çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Gölsu Projesi'nden Ardahan'ın da nasibini aldığı ifade edildi.

Projenin tamamlanmasıyla 2017 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 622 bin 242 lira katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu Projesi kapsamında Ardahan ili de nasibini almaktadır. Çalışmaları hızla devam eden Durançam Barajı'nda depolanacak suyla 78 bin 570 dekar zirai arazi sulanacak ve yıllık 5 milyon kilovat enerji üretilecek, Silindir ile sıkıştırılmış beton baraj olarak inşa edilen Durançam Barajı'nın yüksekliği 22 metredir."

Kaynak: AA

Etiketler: devlet su işleri genel müdürlüğü, DSİ, Duramçam Barajı, zirai arazi
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