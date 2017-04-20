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Dünyanın en zengin Rusları belli oldu

Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin Rus'u, 18,4 milyar dolarlık kişisel serveti ile enerji şirketleri Novatek ve Sibur'un büyük ortaklarından Leonid Mihelson oldu.

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Dünyanın en zengin Rusları belli oldu

Rus enerji şirketleri Novatek ve Sibur’un büyük ortaklarından Leonid Mihelson, 18,4 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'un "En Zengin 200 Rus" listesinde birinci oldu.

Forbes dergisinin bu yıl 14'üncüsünü hazırladığı "En Zengin 200 Rus" listesi açıklandı.

Listeye göre, doğal gaz şirketi Novatek ile gaz ve petrokimya şirketi Sibur’un büyük ortaklarından Leonid Mihelson, 18,4 milyar dolarlık servetiyle bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı.

Geçen yıla kıyasla servetini 4 milyar dolar arttıran Mihelson’un ardından listenin ikinci sırasında, servetini geçen yıl 6,6 milyar dolardan 17,5 milyar dolara çıkaran demir çelik şirketi Severstal’in patronu Aleksey Mordaşov bulunuyor.

Forbes'un yayınladığı listenin üçüncü sırasında 16,1 milyar dolarlık servetiyle çelik şirketi Novolipetsk’in sahibi Vladimir Lesin yer alırken, Volga Grubu’nun patronu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Genadi Timçenko da 16 milyar dolarlık servetiyle listede kendine dördüncü sırada yer buldu.

Dergiden yapılan açıklamada, Rusya’daki toplam milyarderlerin sayısının 2016’ya göre 19 kişi artarak 96’ya çıktığı belirtilerek, listede yer alan 200 ismin toplam servetinin de geçen yıla göre 100 milyar dolar artarak 460 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
 

Etiketler: Forbes, en zenginler, dünyanın en zengin rusları
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