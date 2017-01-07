Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanatları Türkiye'de üretilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden bir gün önce Türkiye fabrikasının temelini atan Danimarkalı rüzgar türbini kanadı üreticisi LM Wind Power'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, Türkiye pazarı ve ekonomisine duydukları güvenin sarsılmadığını, bu nedenle buradaki varlıklarını koruma ve yatırımlarını devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.

Malefijt AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen 13 ülkede üretim yapan firmanın türbin kanadı üretiminde öncüler arasında yer aldığını belirtti.

Şirketin gelişen pazarlarda müşterilere yakın olma felsefesiyle hareket ettiğini, Türkiye'de de son dönemde sayıları artan rüzgar türbini yatırımlarının, dikkatlerini bu pazara yönelttiğini dile getiren Malefijt, müşterilerden gelen talebi de dikkate alarak Türkiye'de yatırım kararı aldıklarını anlattı.

Bu yatırımın temelini attıktan sonra Türkiye ve ve dünyada acı verici olaylar yaşandığını söyleyen Malefijt, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve tüm dünyada terör olaylarının arttığına dikkati çekti. Malefijt, şöyle devam etti:

"Endişe verici olaylar, ancak bu olayların bizi durdurmasına, engellemesine izin vermemeliyiz. Biz Türkiye'deki yatırımımızı ve bu pazardaki varlığımızı koruma ve projeye devam etme kararı aldık. Çünkü Türkiye pazarı ve ekonomisine güvenimiz sarsılmadı. Bergama'da tek bir kalıp üzerinde çalışmaya başlayacağız, yatırımı 4 faza ayırdık. Etaplar halinde giderek büyüyecek. Sadece Türkiye değil, global pazarlar için de burada üretim yapmayı planlıyoruz."

Dünyanın en uzun kanatları üretilecek

Tesiste 650 kişinin çalışacağını, çalışanları tesis açılmadan önce işe alarak eğitim vermeye başladıklarını aktaran Malefijt, iyi eğitilmiş insanlarla bu tesiste dünyanın en uzun kanatlarını üreteceklerini bildirdi.

LM Wind Power'ın açık deniz rüzgar türbinleri için ürettiği 88,6 metrelik kanatla dünya rekoru kırdığını, Türkiye'de türbinlerin karada kurulu olması nedeniyle 66 metrelik kanat üreteceklerini ifade eden Malefijt, Türkiye'nin rüzgar enerjisine dönük hedeflerini desteklemek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisini destekleyen enerji politikalarını son derece olumlu bulduklarını belirten Malefijt, "Bizim için en önemli şey, istikrarın sağlanması. Rüzgar enerjisi, uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Politikalar, stratejiler ve genişleme planlarımız bu istikrara bağlıdır. Türkiye'deki yatırımlara devam ediyor olacağız, fakat istikrar, anlaşmalarımız için çok önemli." dedi.

Fabrika Direktörü Ozan Mamay da LM Wind Power'ın Türkiye'yi tercihinde yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajların da etkili olduğunu, 174 dönüm alan üzerine kurulan fabrikanın ilk etapta Ege Bölgesi'ndeki rüzgar santrali yatırımları, ardından ihracat pazarlarına üretim yapacağını kaydetti.