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Dünya'nın en uygun tatil ülkesi 'Türkiye'

Vox Tatil Endeksine göre, Türkiye tatil için tercih edilebilecek en uygun ülke oldu.

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Dünyanın en uygun tatil ülkesi Türkiye

Türkiye, tatil için tercih edilebilecek en uygun ülke oldu.

Vox Tatil Endeksine göre, dünyada en çok tercih edilebilecek tatil ülkesi yüzde 17,3 ile Türkiye olurken, ikinci sırada yüzde 11,7 ile İngiltere, üçüncü sırada yüzde 10,6 ile Meksika yer aldı.

Ülkelerin döviz kuru ve enflasyon oranları dikkate alınarak hazırlanan endekste, tatil yapılabilecek en ucuz ülkeler sırasıyla Türkiye, İngiltere, Meksika, Çin ve Kosta Rika olarak belirlendi.

Ülkede artan enflasyon nedeniyle yabancı para birimi karşısında değer kaybeden yerel para birimlerinin göz önünde bulundurulduğu ve 48 ülkenin yer aldığı listenin en son sırasında yüzde - 28,4 ile Rusya var.

Listenin 44. sırasında yüzde -17,6 ile Kolombiya, 45. sırasında yüzde -18 ile Arjantin, 46. sırasında -24,6 ile Güney Afrika ve 47. sırasında -26,9 ile Brezilya bulunuyor.

Tatil için en uygun ülkeler listesine Hindistan 29., Tayland 32., Güney Kore 35. sıradan girdi.

 

Etiketler: tatil, tatil endeksi, turizm
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