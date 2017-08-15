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Dünyanın en büyük yüzer güneş santrali üretime geçti

Çin’de dünyanın en büyük yüzer güneş santrali elektrik üretmeye başladı.

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Dünyanın en büyük yüzer güneş santrali üretime geçti

China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin Huaynan kentinde bir gölete kurulan 40 megavatlık santral hizmete girdi.

Sungrow Power Supply Co Ltd adlı firmanın 120 bin fotovoltatik panelle kurduğu yüzer santral 86 hektarlık alanı kaplıyor.

Suyun yükselme ve alçalmasından etkilenmemesi için karadan yaklaşık 300 metre uzağa kurulan santralin ayrıca su yüzeyindeki düzeninin bozulmaması noktasında da göl yatağına binden fazla direkle sabitlendiği belirtiliyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Şiao Fuçin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, santralin 25 yıl elektrik üreteceğini ve sıcaklık, tuzluluk ve neme karşı dayanıklı şekilde tasarlandığını bildirdi.

Yıllık 15 bin haneye yetecek miktarda elektrik üretecek santralin kontrolünü insansız hava araçlarıyla sağladıklarını ifade eden Şiao, bu projeyle tarıma elverişli arazilerin de verimsiz kullanımının önüne geçildiğini dile getirdi.

Panda şeklinde güneş santrali

Çin’in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin Datong kentinde gökyüzünden panda şeklinde görünen bir güneş santrali inşa edilmişti. Bir öğrenci tarafından tasarlandığı belirtilen güneş santrali dün elektrik üretmeye başladı.

Ayrıca, gelecek 5 yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelere yine panda şeklinde yüz civarında güneş santrali kurulması planlanıyor.

Çin’de sadece bu yılın ilk yarısında kurulan güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi 24,4 gigavata ulaşıyor.

Etiketler: güneş santrali, Dünyanın en büyük güneş santrali
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