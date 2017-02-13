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Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu fuarı İstanbul'da

7. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı 2-4 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.

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Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu fuarı İstanbulda

Bu yıl yedincisi düzenlenecek "Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail" 2-4 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, EUF-E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanındaki uluslararası üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek.

Avrasya bölgesinin birinci, dünyanın ise üçüncü büyük demiryolu fuarı olduğu belirtilen etkinliğe 30 ülkeden 300 firma katılacak.

Demiryolu ve hafif raylı sistemler profesyonellerinin bir araya geldikleri verimli bir iş platformu olan, 70 ülkeden 10 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleyen fuar, profesyonel ziyaretçilerin sektörün önde gelen üretici firmalarıyla buluşmasını sağlayacak.

Profesyonellere yenilikleri yakından takip etmeleri fırsatı sunacak Eurasia Rail, eş zamanlı düzenlenecek konferanslarla sektörel bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda da önemli bir platform oluşturacak.

Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMSAŞ), KOSGEB ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) desteğiyle düzenlenecek fuar, sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılması amacı taşıyor. AA

Etiketler: Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, istanbul fuar merkezi, fuar, demiryolu fuarı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD
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