'Dünyanın en büyük hava taşıma operasyonunu 2 haftada yaptık'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programında, Türkiye'nin, önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Son dönemlerde maalesef Körfez Bölgesi'ndeki sıkıntıları hep beraber gözlemlediklerini anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Katarlı kardeşlerimizin krizin boyutunun ne olduğunu fark etmeden bu milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü akşam dedi ki 'Bu konuyu vaziyet edinin bu iş bu kadar değil, rahat değil'. Ve biz o akşam Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak ilgili ülkenin bakanı ile ilk telefon görüşmemizi yaptık. Telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim. Ama durumlarının o kadar iyi olmadığını, hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik. Ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yollarının kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradalardı. Şu an itibarıyla dün gece saat 12 itibarıyla 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın en büyük bugüne kadarki hava taşıma operasyonunu 2 haftada yaptık. Bir gemi gitti arkasından 7 tane tır gitti. Arkasından da bir gemi daha ve bugün uçaklar devam ediyor ve normalleşiyoruz."

Katar'a bu şekilde destek verilmesinin birilerine karşı bir hamle olmadığını anlatan Zeybekci, "En kısa sürede bu kardeşler arasındaki problem çözülecektir diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz." dedi.

Gümrük Birliği güncellemesi

Avrupa Birliği ile yaptıkları görüşmelerde Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili çok önemli konuları ele aldıklarını hatırlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Karşı tarafta ve bizim tarafımızda. Yani Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Gümrük Birliği güncellenmesinin şu anda sanayi ürünlerini kapsayan Gümrük Birliğinin, sanayi ürünlerinin tamamını, hizmetler sektörünü, tarım ve gıdayı ve kamu alımlarını, elektronik ticareti. Yani Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon diyeceğimiz bu güncellemeyi Avrupa Birliği ile Türkiye yapma konusunda hiçbir tereddütleri yok. Her iki taraf kazanacak. Şu anda yaklaşık olarak 150 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmimiz bu güncelleme gerçekleştiği andan itibaren yaklaşık olarak bir yıl içinde 200 milyar dolara, beş yıl içinde de 300 milyar dolara çıkacak. Tabi ki Avrupa Birliği ile aramızda en güçlü platformda ekonomik anlamda gümrük birliği platformu. Bu da tam üyelikle ilgili bizi destekleyen bir süreç olacak. Her alanda bizi destekleyen bir süreç olacak. Şu anda bununla ilgili de tam bir uyum içinde yolumuza devam ediyoruz."

Zeybekci daha sonra beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı, ardından bir polis aracından telsizle polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.