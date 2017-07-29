Dünyanın en büyüğü olacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, GAP'ın vizyon projesi Ilısu Barajı'nın gövdesi tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin hedefi olan birçok kez saldırıya maruz kalan, Türkiye'nin vizyon projelerinden Ilısu Barajı'nın gövde dolgusunun yüzde 100'ünün tamamlandığını söyledi.

Irak ve Suriye'den Tunceli'ye kadar uzanan dağlık alanda saklanmaya ve terör eylemleri yapmaya çalışan terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahında olması nedeniyle Ilısu Barajı şantiyesinin defalarca hedef haline geldiğini vurgulayan Acu, şöyle konuştu:

"Can güvenliği nedeniyle işçiler defalarca iş bıraktı. Bununla birlikte ülkemizin bu tür projeleri yapmasını hazmedemeyen bazı kesimler, birçok defa 'Barajın derhal durdurulmasını' talep etti. Gerekçe, bölgedeki kültürel mirasın barajdan etkilenecek olmasıydı. Ama bizler bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştık ve hamdolsun barajın gövdesini fen ve sanat kaidelerine uygun olarak tamamladık."

Bitiş maliyeti 7 milyar lira

Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2'nci, kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olduğunu vurgulayan Acu, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olduğuna işaret etti.

Acu, temelden 135 metre yükseklikteki barajın, kurulu gücünün bin 200 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 4 milyar 120 milyon kilowatt saat olduğunu, sadece enerji üretiminden ülke ekonomisine yıllık 1,3 milyar lira katkı sağlanacağını belirterek, projenin bitiş maliyetinin 7 milyar lira olmasının beklendiğini kaydetti.

DSİ'nin inşa ettiği baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı.

Tarihi ve kültür varlıklarının korunması için 350 milyon lira harcandı

Öte yandan Ilısu Baraj gölü altında kalacak yerleşim yerleri ve kültür mirasları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bu kapsamda, tarihi ve kültür varlıklarının korunması için 350 milyon lira, yeniden yerleşim çalışmaları için ise 2 milyar 750 milyon lira ödenek harcandı.

Er Rızk Cami, Süleyman Han Camisi ve mimari unsurları, Koç Camisi ve mimari unsurları, Kızlar Cami, Orta Kapı, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesinin yanı sıra Hasankeyf'te bulunan anıt eserlerin taşımasında SMPT araçlarının kullanılacağı iki farklı yöntem öngörüldü.

Bin 150 ton ağırlığındaki, 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, kaydırma olmaksızın 15 Mayıs'ta yapıya herhangi bir zarar verilmeden başarıyla taşınmıştı.