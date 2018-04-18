Dünyada 3 milyondan fazla insan Türk lensleriyle görüyor

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Amerika Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ASCRS) Kongre ve Fuarı'na katılan VSY Biotechnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, göz alanında yürüttükleri faaaliyetlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Varlıbaş, dünyada göz alanında faaliyet gösteren bütün ilaç ve teknoloji firmaları arasında Türkiye’yi hatta İslam coğrafyasını temsil eden tek firma olduklarını dile getirdi.

VSY Biotechnology'nin 20 yıl önce yabancı şirketlerin bayiliklerini alarak sektöre girdi. 10 yıl önce ise firma kendi üretimini yapmaya başladı. Şirket şu anda ise dünyada bu alanda faaliyet gösteren 12. şirket konumunda.

Her yıl yeni bir ürünle uluslararası platformlarda yer aldıklarını belirten Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Mesela bu kongrede bu yıl piyasaya çıkardığımız Acriva Trinova lensinin lansmanını yaptık. Bu lens için bütün dünyada patent başvuruları da yapıldı. Ürünümüz uzak, yakın ve ortayı basamaksız gösteren çok performanslı bir katarakt lensi ve bu kongredeki en büyük yeniliklerden biri oldu."

3 milyondan fazla insan kullanıyor

Şirketin ürettiği Acriva Trinova lensi sayesinde 80 yaşındaki görme yetisini büyük oranda yitirmiş bir katarakt hastası, ameliyattan sonra 18 yaşındaki bir insanın görme yetisine sahip olabiliyor. Hastalar kitap okurken, televizyon izlerken ya da uzak mesafedeki tabelaları okurken gözlüğe ihtiyaç duymuyor.

VSY Biotechnology'nin Tuzla'da ürettiği lensler, 55’ten fazla ülkeye ihraç edilerek, milyonlarca insanın göz problemlerine derman oluyor. Dünyada şu an 3 milyondan fazla insan Türk, göz içi lensleriyle görüyor.

"Şu anda alanımızda dünyada 12'nci sıradayız"

Şirketin, 10 yıl gibi kısa bir zamanda gösterdiği büyük başarıyla uluslararası piyasalarda söz sahibi haline geldi.

Varlıbaş, "Doktorlar ve rakip firmalar, gücümüzü ve teknolojimizi kabul ettiler çünkü 10 senedir VSY Biotechnology ürünlerini deneyimliyorlar ve başarılı sonuçlarla birlikte kazanılan güvene dayalı olarak bu alanda kalıcı olduğumuzu anladılar. Şu anda alanımızda dünyada 12'nci sıradayız" dedi.

Türkiye'nin katma değeri en yüksek ürününü sattığını ifade eden Varlıbaş, VSY Biotechnology'nin geçen yıllarda, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından "Katma Değer Üreten Marka Ödülü"nün birincisi seçildiğini hatırlattı.

"Katma değeri en yüksek ürün seçildi"

Bir kilogramlık ihracat değeri, 675 bin dolar olan lens, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’nin katma değeri en yüksek ürünü seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından en hızlı büyüyen firmalar arasında gösterilen VSY Biotechnology'nin bu yılki hedefi 20 milyon dolarlık ihracat yapmak. Ayrıca şirket önümüzdeki 8 yılda ilk 5 firma arasına girmek istiyor.

Varlıbaş, İlk 5 firma arasına girdiklerinde aynı zamanda milyar dolarlık firmalar kategorisine de gireceklerini belirterek, bunu yapabilecek güç ve kabiliyete sahip olduklarını anlattı.

Kaynak: AA