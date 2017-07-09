Dünya Petrol Kongresi 5 gün sürecek

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu kongre kapsamında katılımcılar küresel petrol sektöründeki kilit konuları tartışmak üzere İstanbul'da bir araya gelecek.

"Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla bugün başlayacak kongreye, devlet başkanları, 100'ün üzerinde ülkeden ve yaklaşık bin 500 şirketten temsilciler, 50'ye yakın bakan, pek çok şirketin genel müdür ve yönetim kurulu başkanları, 5 binden fazla delege ve 20 bin civarında ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Kongrede, petrol ve doğalgaz endüstrisine yaptığı üstün katkılarından dolayı bir dönem ExxonMobil'in başkanlığını da yürüten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, Dünya Petrol Konseyinin en büyük onur ödülü olan "Dewhurst Ödülü" verilecek.

Kongre süresince düzenlenecek yaklaşık 100 oturumda, küresel petrol sektörü, petrol ve doğalgaz kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, altyapı ve yatırım imkanları ile düşük karbonlu çözümler gibi çeşitli konular ele alınacak.

Etkinlik kapsamında ev sahibi ülke Türkiye'nin de petrol ve gaz sektöründeki gelişiminin değerlendirileceği oturumlar düzenlenecek.