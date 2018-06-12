Dünya orduları Ejder Yalçın ile güçleniyor

Nurol Makina, yüksek korumaya ve performansa sahip çözümlerle dünyanın önde gelen zırhlı araç üreticilerinden biri.

Firma, Paris'teki Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 araçlarını sergiliyor.

Paris'te dikkatler üzerindeydi

Zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle kendi sınıfını yarattı.

Paris'te ziyaretçilerin karşısına, yarısı çöl kamuflajına, yarısı haki renkli kamuflaja boyanmış şekilde çıktı.

Dağlar, çöller, engeller onu durduramadı

Ejder, Türkiye’de farklı coğrafi şartlarda, arazi ve şehirlerde başarıyla görev yaptı.

Sahra Çölü'nden Orta Asya steplerine ve dağlarına kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçti.

Muharebe ortamında fark attı

Araç, envanterde bulunduğu bazı ülkelerde, farklı çatışma ortamlarında görev yaparak, muharebe ortamında da kendisini ispatladı.

Ejder Yalçın'ın kanıtlanmış muharebe performansı, kullanıcılarının görevlerini güvenli yerine getirmelerini sağlıyor, düşman unsurlarını ise araçtan uzak tutuyor.

Yeni özellik: Uzaktan komuta edilebilecek

Ejder Yalçın'a son olarak uzaktan komuta edilebilme yeteneği kazandırıldı.

Bu yeteneğiyle kullanıcısına, görev bölgesine hızlı intikal, görev bölgesinde ise tehditlere karşı insansız, uzaktan kullanım gibi yeni imkanlar sağlıyor.

400'ün üzerinde teslimat

Uluslararası pazarda gördüğü ilgi geçen yıl somut siparişlere dönüşen Ejder Yalçın, bugüne kadar 5 ülke tarafından tercih edildi.

Nurol Makina geçen sürede 400'ün üzerinde Ejder Yalçın'ın teslimatını gerçekleştirdi.

Türk zırhlıları ihracata yürüyor

Teslim edilmeyi bekleyen 500'ün üzerinde de kesin sipariş bulunuyor.

Araçlar, ülkelerin tercihlerine göre çeşitli konfigürasyonlarda ve görev yükleriyle üretiliyor.

1400 yeni sipariş yolda

Siparişlerin karşılanması için yoğun bir üretim süreci yürütülürken, aracın farklı ülkelerde testleri ve ihale süreçleri de devam ediyor.

Nurol Makina, gelecek dönemde bin 400'ün üzerinde yeni sipariş almayı öngörüyor.

Kaynak: AA