Dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) verilerinden derlenen bilgiye göre, mevcut durumda küresel çapta 392 bin 238 megavatlık nükleer kurulu güç bulunuyor.

Söz konusu kapasite 449 reaktörden sağlanıyor. Mevcut kapasitede en yüksek kurulu güç 99 bin 868 megavat ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yer alıyor.

Fransa 63 bin 130 megavat ile ikinci sırada gelirken, Japonya da 39 bin 752 megavatlık nükleer kurulu güce sahip.

Dünya genelinde mevcut nükleer kurulu güç toplam 31 ülkede 392 bin 238 megavata ulaşıyor.

60 bin megavat ilave kapasite yolda

Halen nükleer enerjide kurulu güce orta vadede inşaat halindeki 59 bin 917 megavatlık 60 reaktörün eklenmesi öngörülüyor.

Oluşacak yeni kapasitenin 20 bin 500 megavatı Çin'de inşa halindeyken, Rusya'da 5 bin 468 megavat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 5 bin 380 megavatlık kurulu güç orta vadede devreye alınacak. Böylece dünya nükleer enerji kurulu gücünün 4-5 yıllık dönemde 452 bin 155 megavata ulaşması öngörülüyor.

Yeni kapasitelerle dünya nükleer kurulu gücünde orta vadede böylece yüzde 15,27 artış beklenirken, Türkiye de Akkuyu ve Sinop projeleriyle 2023 yılına kadar bu alanda yerini almak istiyor. AA