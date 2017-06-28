Dünya kompozit pazarı 94 milyar avroya koşuyor

Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kompozit malzemelerin, havacılık ve uzay, yapı sektörü, tüketim malları ve spor, korozyon dayanımlı ürünler, elektrik elektronik, denizcilik, taşımacılık ve otomotiv, askeri uygulamalar, yenilenebilir enerji, ev aletleri ve iş ekipmanları ve tarım ve gıda alanlarında kullanıldığını söyledi.

Kompozit sanayisinin inşaat, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, otomotiv gibi alanlara daha fazla nüfuz ederek hızlı bir gelişme gösterdiğini ifade eden Hacıalioğlu, “2016 itibarıyla kompozit malzeme pazarı dünyada 74 milyar avroluk değere ve 10,8 milyon tonluk hacme ulaştı.” diye konuştu.

Hacıalioğlu, "Sektördeki büyüme genellikle küresel ekonomik büyümenin üzerinde seyrediyor. Küresel pazar gelecek beş yılda yaklaşık 13 milyon tonluk hacme ve 94 milyar avroluk değere ulaşacak." dedi.

Türkiye kompozit sektörü 2017’de yüzde 5 büyüyecek

Kompozit malzemelerin Türkiye'de kullanımının hızla yaygınlaştığına işaret eden Hacıalioğlu, ülkede kompozit malzeme sektöründe iş yapan orta ve büyük ölçekli 180 şirket bulunduğunu söyledi.

Hacıalioğlu, şunları kaydetti:

"Kısmen kompozit işi yapan firmalar da dahil edildiğinde ülkemizde yaklaşık 8 bin kişi, 800 kadar şirket vasıtasıyla, bu sektörde istihdam ediliyor. Türkiye pazarı geçen yıl 1,4 milyar avro ve 265 bin tonluk hacme ulaştı. Sektör bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüdü.Kişi başına düşen kompozit malzeme tüketimi tüm dünyada bir gelişmişlik kriteri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kişi başına düşen 3,4 kilogram kompozit malzeme tüketimini dünya genelindeki 4-10 kilogramla karşılaştırdığımızda önümüzdeki yıllarda sektörün ülkemizde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz.”

Hacıalioğlu, Türkiye’de sektörün 2017’de yüzde 5 civarında büyümesini, komşu ülkelerde istikrarın geri gelmesi ve Avrupa’da ekonominin canlanmasıyla ihracat performansımızın artmasını beklediklerini kaydetti.