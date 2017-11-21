"Dünya helal pazarından 400 milyar dolar pay alabiliriz"

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi öncesi, etkinliğin global iletişim ortağı olan açıklamalarda bulundu.

Ete, dünya genelinde Müslüman nüfusun 2 milyara yakın olduğunu, insanlarda helal gıdaya ve helal sektörüne hassasiyetin her geçen yıl arttığını söyledi.

"Helal gıdada ciddi atak yaparak payımızı ikiye katlayabiliriz"

Ete, 1 trilyon dolarlık dünya helal gıda pazarında Brezilya, Avustralya, Malezya ve İngiltere gibi ülkelerin ön plana çıktığını belirterek, buradan Türkiye'nin aldığı payın da yüzde 5'ler civarında olduğunu söyledi.

Helal gıdada özellikle hayvancılık ürünlerinin, et ve tavuk gibi ürünlerin öne çıktığını dile getiren Ete, katkılı mamullerde helal gıda sertifikasının önem kazandığını bildirdi.

Ete, "Şekerli mamuller, içecekler gibi ürünlerde helal sertifikası aranıyor. Özellikle katkılı ürünlerde sağlıklı olma durumunu da göstermek için helal sertifikası bir fırsat. Böylece Müslüman olmayan kimselere de helal sertifikalı ürünler satılabilir." dedi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Helal Akreditasyon Kurumu vasıtasıyla yurt dışında helal sertifikası veren şirketleri, helal sertifikasyon sistemi konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarını dikkate alıp almadıkları konusunda denetleyebileceğini söyledi.

Ete, "Ülkemizde faaliyet gösteren sertifika kuruluşlarının da bu standartlara uyumlu çalışmasının önünün açılması ve daha önceden yaşanan helal sertifikalama uyumsuzluklarının önüne geçilmesi halinde helal gıda sektöründen alacağımız pay ve bu konudaki ihracatımız yüzde 100 artacaktır." dedi.

"4 trilyon dolardan yüzde 10 pay almak mümkün"

Ete, dünya helal turizm sektörünün 250 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu konuda Türkiye'de de son dönemde çok ciddi atılım olduğunu, sadece İslami turizme hizmet veren otellerin açılmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye'de diğer helal sektörlerinde yavaş da olsa çalışmaların başlandığını dile getiren Ete, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde son yıllarda hükümetimizin de öncülük etmesiyle helal sektörü konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. ancak henüz çok gerilerdeyiz. Türkiye'nin dünya helal sektöründen aldığı pay alanlara göre yüzde 2 ila 5 arasında değişiyor. Ülkemizin İslami pazardan aldığı pay 55 milyar dolarlık İslami finans ürünleri başta olmak üzere 100 milyar dolar civarında. Biz, hükümetimizin yeni politikaları, özel sektörün de çabaları sayesinde dünya helal pazarından aldığımız toplam payı yüzde 10'a, 400 milyar dolara, çıkarabiliriz. Yani kısa sürede 100 milyar dolardan yüzde 300'lük artışla 400 milyar dolara çıkarabiliriz."

80'i aşkın ülkeden üst düzey kişi ve firmalar katılacak

Ete, dünya helal pazarından Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesi ve bu alanda farkındalık yaratmak, gündem oluşturmak için bir expo ve zirve düzenleneceği bilgisini verdi.

Yunus Ete, Discover Events'in organizasyonunda İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle 23-25 Kasım'da 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı (5th OIC Halal Expo) ve Dünya Helal Zirvesi'nin (World Halal Summit Istanbul) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Etkinliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortaklığında düzenleneceği bilgisini veren Ete, organizasyonun, İİT üyesi 57 ülkenin bakan ve üst düzey temsilcisinin katılacağı İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısıyla eş zamanlı yapılacağını anlattı

Ete, fuar ve zirveye, helal gıda, İslami turizm, İslami finans, kimya, kozmetik, tıp ve eczacılık konularında faaliyet gösteren 80'i aşkın ülkeden 7 bin 500'e yakın kişi ile üst düzey 150 marka, kurum ve kuruluşun katılımının beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA