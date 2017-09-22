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Buradasınız : » » Dünya doğal gazının yıldızları İstanbul'da biraraya gelecek

Dünya doğal gazının yıldızları İstanbul'da biraraya gelecek

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek.

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Dünya doğal gazının yıldızları İstanbulda biraraya gelecek

Dünyanın önde gelen doğal gaz sektörü temsilcileri, 2-3 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarında (INGAS 2017) bir araya gelecek.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Doğal Gazın Geleceğine Köprü" ana temasıyla yapılacak INGAS 2017, 20 ülkeden doğal gaz sektörünün önemli isimlerini 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın organizasyonuyla 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı bekleniyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, INGAS 2017'nin Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" stratejisine hizmet ederek İGDAŞ'ın bu alandaki sorumluluğunun bir kısmını yerine getirmesini sağlayacağını bildirdi.

Enerji sektörünün ülke ekonomisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Çevik, "Hükümetimizin enerji sektörünün gelişimine gösterdiği hassasiyet ve desteği çok değerli buluyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın eş zamanlı yürüttüğü birçok projeyle vücut bulan 'enerjide merkez ülke' stratejisine sektördeki her kurum ve kuruluşun sahip çıkması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"5 binin üzerinde temsilciyi buluşturacağız"

Mehmet Çevik, doğal gaz jeopolitiği, arz güvenliği, işletmeciliği, iklim ve çevre gibi konuların da INGAS 2017'nin başlıkları arasında yer aldığı bilgisini verdi.

Dünyanın dört bir yanından doğalgaz sektörünün önemli temsilcilerinin INGAS'ta bir araya geleceğini anlatan Çevik, "Bu yıl geniş kapsamlı bir fuar, INGAS'ın bünyesinde yerini alacak. Fuarın ikili iş görüşmeleri için etkili bir platform olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki bu platformda yerli ve yabancı birçok firma için ciddi bir iş hacmi ortaya çıkacak. Fuarla birlikte, INGAS'a olan katılım daha da artacak. Bu yıl INGAS'da, yurt içi ve dışından 5 binin üzerinde uzman ve sektör temsilcisini buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: Dünya doğal gazı, İstanbul, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı
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