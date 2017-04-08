Dünya devleri 'Türk narenciyesiyle' yarışamadı

Narenciye Tanıtım Grubu tarafından (NTG) Rusya’da yürütülen iletişim kampanyası, Rus medyasının önde gelen yarışmasında “en iyi çıkış yapan marka” kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

NTG'den yapılan yazılı açıklamada, Global Connection şirketi tarafından hayata geçirilen NTG tanıtım kampanyasının, Rusya’nın önde gelen medya yarışmalarından Gold Print Awards’ta “en iyi çıkış yapan marka” dalında ikincilik ödülü kazandığı belirtildi.

NTG’nin, yarışmada ödül kazandığı kategoride, Coca Cola ve Apple gibi önemli şirketleri geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, NTG ile iletişim kampanyasını tasarlayan Global Connection Uluslararası Medya kurumlarının aynı zamanda “özel ödül”e layık görüldükleri kaydedildi.

Rus medyasının önde gelen yayın kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda, Kommersant ve Pravda’nın üst yöneticilerinin de jüri olarak yer aldığı yarışmada, NTG tarafından yürütülen iletişim kampanyası “Yiyecek İçecek” ve “Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası” kategorilerinde yarışıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NTG Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Türk narenciyesinin Rusya’da tanıtımı konusunda çok büyük yol aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Türk narenciyesi artık Turkish Citrus diye bilinen bir marka haline geldi ve Rusların önce kalplerine sonra da evlerine girdi. Olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde bile kampanyamıza sahip çıktık. Çalışmalarımızın, en büyük pazarımız olan Rusya’da ödülle taçlandırılması bizi çok mutlu etti. Bu ödül, Narenciye Tanıtım Grubu’nun ne kadar doğru bir strateji ile hareket ettiğini tescil etmiş oldu.”