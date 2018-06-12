Dünya devi MSC'den Türkiye'ye sefer kararı

Mediterranean Shipping Company (MSC) Cruises şirketinin yeni turizm gemisi MSC Seaview için İtalya'nın Cenova Limanı'nda denize indirme töreni düzenlendi.

MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, MSC organizasyon ve yatırımları içinde Türkiye'nin özel bir yerinin olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin coğrafi konumu ve lojistik kabiliyetlerinin yanında hızla gelişen ekonomik performansı var. 40 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu ülkede giderek artan bir rol almayı planlıyoruz."

Aponte, Türkiye'nin dinamik ekonomisine, çevre ülkelerle lojistik bağlantılarına uygun olarak yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini belirtti.

Türkiye'de yapılan yatırım 1,5 milyar dolar

Türkiye'de bugüne kadar yaptıkları yatırımların toplam tutarının 1,5 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Aponte, şunları söyledi:

"Limanlar, lojistik faaliyetler ve acentelik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu kapsamda dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek. 20 bin TEU kapasiteli bu büyük gemilerin sağladığı transit yük hareketi, Türkiye'ye ilave katma değer ve istihdam sağlayacaktır. Türkiye hak ettiği yatırımları dünya genelinden çekmeye devam edecektir. Seçim atmosferi geçer geçmez yeni yatırımlarımızı da göreceksiniz."

"İstanbul ana liman olabilecek özelliklerde"

Aponte, Türkiye'nin kruvaziyer turizm anlamında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

MSC grubunun büyük önem verdiği bu alanda da Türk limanlarını uğrak noktalar arasına aldığını vurgulayan Aponte, bu konuda zaman zaman yolcu tercihlerinden kaynaklanan değişiklikler yaşanabileceği değerlendirmesini yaptı.

Gelecek yıl İzmir ve Antalya limanlarının da sefer programına alındığını anlatan Aponte, İstanbul'un turizm gemilerinin ana limanı olarak hizmet verebilecek özelliklerde olduğuna işaret etti.

"İstanbul'un kruvaziyer gemilerin ana durak yapabileceği modern bir yanaşma yerine ihtiyacı var. Alışveriş merkezinden, çalışma ofislerinden, konutlardan, otellerden bahsetmiyorum. Sadece yolcunun rahat edeceği, hizmetleri kolay alacağı, gemilerin emniyetle yanaşıp kalkabileceği gerçek kruvaziyer limanlarından bahsediyorum."

Dünyanın en büyük ikinci konteyner filosuna sahip MSC'nin, Türkiye'de Asyaport Limanı başta olmak üzere Marport ve Assanport limanlarıyla lojistik konusunda yatırımları var.

Kaynak: AA