Dünya çevresel önlemlerle 'rüzgar'a koşuyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, dünyada rüzgar enerjisinde kurulu güç kapasitesine gelecek yıl 60 bin megavat daha eklenecek ve toplam kapasite 546 bin 790 megavatı aşacak.

Rüzgar enerjisine çevresel anlamda yapılan eleştirilere rağmen, küresel enerji piyasasında fosil yakıtlara göre daha temiz ve avantajlı olan rüzgar kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki artış eğilimi sürecek. Özellikle rüzgar enerjisinde lider konumunda bulunan ülkeler kuş göç güzergahlarının dikkate alınarak popülasyonlarının korunmasına yönelik önlemlerle yatırıma devam etmeyi planlıyor.

Rüzgar kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan, İspanya ve Danimarka gibi ülkeler, yeni yatırımlarda başta rüzgar projesi için uygun alanların belirlenmesi ile doğal yaşamı koruma önlemlerini öncelikleri arasına almaya başladı.

"Türkiye'de göç yollarına zaten santral kurulmuyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin ardından, kuş ölümlerinde eleştirilerin hedefi haline gelen Türkiye'deki rüzgar yatırımlarını değerlendiren uzmanlar, konuya açıklık getirdi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Çevre ve İmar Hukuku Danışmanı Murat Taşdemir, rüzgar projelerinde seçilen bölgelerin sadece rüzgar potansiyeli dikkate alınarak değil, kuş göç yollarının uzun dönemli gözlemleriyle belirlendiğine dikkati çekti.

Taşdemir, Türkiye üzerinden göçen kuşların tüm ülke coğrafyasını kullanmadığını ve belirli rotaları olduğunu belirterek, "Bu göç yolları biliniyor ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu göç yolları üzerinde veya yakınında zaten rüzgar santrallerinin kurulmasına izin vermiyor. Son 5 yılda kuş göç yollarında olduğu gerekçesiyle 22 rüzgar enerji santralinin kurulmasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından izin verilmedi. Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında kuş göç yolları ile ilgili en fazla çalışma Türkiye'de gerçekleştiriliyor." diye konuştu.