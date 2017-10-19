  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.663
    EURO 4.326
  • BIST 107895.81
    ALTIN 151.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünya Bankası Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini 0,4 puan artırarak yüzde 3,6'dan 4'e yükseltti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünya Bankası Türkiyenin 2017 büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'da Göç ve Hareketlilik başlıklı raporunda, söz konusu bölgelerdeki son gelişmeler ele alınarak, ekonomik göstergelere ilişkin tahmin güncellemelerine yer verildi.

Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde ekonomik büyümenin 2017'de yüzde 2,2'ye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, bu rakamın Mayıs 2017 tahminine kıyasla 0,3 puan yukarıda olduğuna işaret edildi.

"Güçlü büyeme sergiledi"

Söz konusu yukarı yönlü revizenin, 2011'den bu yana bölgenin ortaya koyduğu güçlü büyümenin bir sonucu olduğu aktarılan raporda, Türkiye'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, büyük ölçüde etkili mali teşviklerin etkisiyle küresel finansal krizden sonra dikkate değer bir şekilde güçlü büyüme kaydetti. Türkiye'de 2011-2016 yılları arasında GSYH artışı ortalama yüzde 6,4 oldu. Geçen yıl, ülke büyümesi yükselen enflasyon, uzun dönem faiz oranındaki artış ve TL'deki değer kaybı nedeniyle yüzde 3,2'ye geriledi. Bununla birlikte, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla yüksek büyüme beklentileri öncülüğünde 2017'nin ilk yarısında yeniden güçlü büyüme sergiledi."

Raporda, Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için 0,4 puan artırılarak yüzde 4'e, 2018 için 0,4 puan azaltılarak yüzde 3,5'e revize edildi.

Etiketler: Dünya Bankası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER