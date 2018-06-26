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Dünya Bankası heyetinden Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

Dünya Bankası heyeti, Eskişehir'e gelerek Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Dünya Bankası heyetinden Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü yazılı açıklamasında, Dünya Bankası heyetinin Eskişehir'de kadastral altyapının iyileştirilmesine yönelik devam eden projeleri değerlendirmek, saha verilerini toplamak amacıyla bir dizi çalışma yaptığını belirtti. 

"Bölge düzeyinde 10 proje daha uygulanıyor"

Açıklamada, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü ve aynı zamanda Proje Müdürü Cevdet Kılıç'tan brifing alan heyetin, Odunpazarı Tapu Müdürlüğü, Lisanslı Harita Bürosu, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü ve proje şantiyelerini ziyaret ettiği aktarıldı.

"Proje, Alpu, Odunpazarı ve Çifteler'deki toplam 31 mahallede gerçekleştiriliyor. Bölge düzeyinde 10 proje daha uygulanıyor. Türkiye tapu kadastro modelini diğer üye ülkelere örnek olarak öneren Dünya Bankası'nın uzmanı, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'deki projelerle ilgili Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan organizasyonun çok başarılı olduğunu, özellikle takım ruhu ve performansa dayalı denetim ve takip sistemini, gittiği her yerde anlatacağını ve ekibi kutladı."

Ziyaretlerde heyete Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığından şube müdürleri, danışmanlar, yüklenici firma, bölge müdürlüğü temsilcileri ve Kadastro Müdürlüğü kontrol ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: eskişehir, dünya bankası heyeti, proje
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