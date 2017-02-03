Dünya Bankası 2017 büyüme tahminini açıkladı

Türkiye ekonomisinin geçici siyasi çalkantı ve azalan turizm gelirleri sebebiyle geçen yıl üçüncü çeyrekte daralma yaşadığı belirtilen notta, düşen turizm gelirleri, başarısız darbe girişimi ve sonrasında azalan tüketici ve reel sektör güveni sebebiyle mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 küçülerek Mart 2009'dan bu yana en büyük düşüşünü kaydettiği aktarıldı.

Benzer şekilde, yatırımların da çeyrek bazında yüzde 1,7 azaldığı ifade edilen notta, kamu harcamalarının çeyrek bazda yüzde 6,1 artarak büyümeye pozitif katkıda bulunan tek kalem olduğu kaydedildi.

Harcama tarafındaki daralmaların yansımalarının üretim tarafında da düşüş olarak kendini gösterdiği kaydedilen notta, imalat sektörünün üst üste üç çeyrek daraldığı ve üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre küçülmenin yüzde 4,8 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Notta, üçüncü çeyrekte tarım, hizmetler ve inşaat sektörlerinde üretimde düşüş kaydedilmekle birlikte (sırasıyla yüzde 0,9, yüzde 1,7 ve yüzde 4,6) imalat sektöründeki resesyonun reel sektördeki zorlukları gösterdiği ifade edilerek, özellikle bazı imalat firmalarının bir yanda satışlardaki artışı kısıtlayan durgun iç ve dış talep, diğer yandan açık döviz pozisyonları sebebiyle Türk lirasındaki değer kaybına dayanma konusunda güçlükler yaşadığı yorumu yapıldı.

2016 büyüme tahmini revize edildi

Notta, "Dördüncü çeyrekte gerçekleşen toparlanma daha önce öngörülenden daha zayıf olduğu için, 2016 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 2,1 olarak revize ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dördüncü çeyrekte, AB'de güçlenen ekonomik faaliyet sayesinde ihracatın ithalattan daha hızlı artması sebebiyle net ihracatın büyümeye bir önceki çeyreğe göre daha fazla katkıda bulunduğu belirtilerek, "Bu gelişmeler dördüncü çeyrekte beklenenden daha zayıf bir toparlanmaya işaret ediyor. Dolayısıyla 2016 yılı için büyüme tahminimizi aşağı yönlü revize ederek, yüzde 2,1 olarak güncelliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"2017 büyüme tahmini yüzde 2,7"

Notta, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İyileşen net ihracat sayesinde 2017 yılında büyümenin toparlanarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılında büyümenin sürükleyici etkenlerinin büyük ölçüde kamu harcamaları ve net ihracat, daha küçük ölçüde ise özel tüketim ve yatırımlar olmasını bekliyoruz. AB'de güçlenen büyümenin, ihracatın artmasına yardımcı olurken,hareketsiz özel talep ithalat artışını sınırlamasını bekliyoruz. Güvenlik endişeleri Rusya ile iyileşen ilişkilere rağmen hem Avrupa hem de Rusya'dan turist ziyaretlerini sınırlamaya devam edebilir.

TL'deki değer kaybı tüketici fiyatlarına daha fazla yansıyabilir ve hane halklarının satın alma güçlerini erozyona uğratabilir. Öte yandan, büyük döviz açık pozisyonları sebebiyle şirketlerin bilançoları kötüleşebilir, dolayısıyla özel yatırımlar zayıflayabilir. Kurdaki değer kaybının büyüklüğü ve hızı, para politikasında düzeltmeyi kaçınılmaz kılıyor, dolayısıyla 2017 yılında önemli ölçüde bir faiz artışı kuvvetle muhtemel. Bu durum yakın gelecekte iç talebi kısıtlayabilir, ancak orta vadede olumlu etkilere yol açabilir. Ayrıca, düşen bankacılık sektörü borç yenileme oranları kredi artışını sınırlayabilir." AA