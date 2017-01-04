DSİ'den Kocaeli'de dev yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kurum tarafından Kocaeli'ne 2003-2016 yılları arasındaki dönemde 252 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.

Acu yaptığı yazılı açıklamada, Asya ile Avrupa’yı birleştiren önemli bir kavşakta bulunan Kocaeli'de ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için su yapılarının önemli olduğunu ifade etti.

Kocaeli'de yapılan ve yapılmakta olan su yapılarının, üreticilerin meyvecilik ve tarla tarımında sulama imkanlarını artıracağını vurgulayan Acu, şunları kaydetti:

"2003'ten bu yana 2016 da dahil edildiğinde Kocaeli iline yapılan toplam yatırımın tutarı 252 milyon 25 bin 519 liraya ulaşmıştır. 22 Ocak 2016'da Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun teşrifleriyle Kocaeli'de 2 tesisin temeli atıldı. Toplam maliyeti 53 milyon lira olan bu tesislerle 10 milyon 793 bin metreküp su depolanacak, 4 bin 480 dekar tarım arazisi sulanacak, 25 milyon 44 bin metreküp/yıl içme suyuyla 364 bin 393 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

2003 yılından bugüne kadar 1 adet baraj ve 1 adet gölet tamamlanmış olup, toplamda 15 milyon 483 bin metreküp su depolanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 1 adet baraj ve 4 adet gölet daha tamamlanacak olup, toplamda ilave 14 milyon 194 bin metreküp su depolanacaktır. 2003'ten bu yana 2 sulama tesisi tamamlanmış, toplamda 25 bin 520 dekar alan sulamaya açılmış, böylece çiftçilere yılda 27 milyon 755 bin 171 lira zirai gelir artışı sağlanmıştır."

Acu, 2019 yılı sonuna kadar 4 sulama tesisinin daha tamamlanacağına ve 28 bin 300 dekar alanın daha sulamaya açılacağına dikkati çekerek, sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 29 milyon 189 bin 893 lira düzeyinde zirai gelir artışı sağlanacağını bildirdi.

Kocaeli’de taşkın önleme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Acu, "2003 yılından bugüne kadar 7 adet dere ıslahı tamamlanmış olup, toplamda 5 meskun mahal ve 18 bin 790 dekar alan taşkından korunmuştur. 2019 yılı sonuna kadar 3 dere ıslahı daha tamamlanacak olup, toplamda 4 meskun mahal ve 800 dekar alan taşkınlardan korunacaktır." ifadesini kullandı. AA