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Buradasınız : » » Down sendromlu gençlere istihdam desteği

Down sendromlu gençlere istihdam desteği

ZÜCDER ile UDF iş birliğiyle, down sendromlu gençlerin istihdam edilmesine olanak sağlayacak "ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi" başladı.

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Down sendromlu gençlere istihdam desteği

Züccaciyeciler Derneği ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu işbirliğinde, down sendromlu gençlerin meslek edinmelerini sağlayacak olan ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi"nin startı verildi.

Projeyle, down sendromlu gençlere mesleki eğitimin yanı sıra, istihdam olanakları sağlanması hedefleniyor.

17 ilde devam edecek projede önce eğitim verilecek

İstanbul'da start alacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamında, down sendromlu gençlere 12 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde satış ve ofis yönetimi eğitimi verilecek.

Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler, 5 Mart 2018'de projeye destek veren markalarda satış ve ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacak.

"Down sendromlu bireylerin istihdam oranlarını arttırmayı hedefliyoruz"

Toplantıda konuşan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, Türkiye'de perakendede en hızlı yayılan ve markalaşmanın en yüksek olduğu sektörün züccaciye alanı olduğunu belirtti.

Sektörün güçlenmesinde dernek üyesi markaların önemli bir rol üstlendiğini aktaran Kaymak, "Güçlü bir sektör, kendisini sosyal sorumluluk projelerinde de göstermelidir. Biz de bu bakış açısından yola çıkarak Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile birlikte down sendromlu gençlerimizin üye markalarımızda istihdamı konusunda projeyi başlattık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: züccaciyeciler derneği, uluslararası down sendrolu federasyonu, istihdam
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