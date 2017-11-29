Dövizdeki artışlar Alışveriş Merkezlerini de olumsuz etkiliyor

Kur artışından en çok etkilenen sektörlerden biri de perakendeciler.

Alışveriş merkezlerindeki mağazaların yüzde 30 Türk Lirası, yüzde 70’i ise döviz ile kiraya veriliyor.

Mağazaların maliyeti sürekli artıyor.

Sektör son yıllarda döviz kurlarının hızlı iniş çıkışları nedeni ile olumsuz etkileniyor ve bu durum vatandaşa da yansıyor.

Bunun nedeni alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin dövizle kiraya verilmesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası kullanılması yönündeki çağrısına destek vermek amacıyla Ankara’daki bazı AVM’ler kira sözleşmelerini Türk lirasına dönüştürme kararı aldı.

Kaynak: TRT Haber