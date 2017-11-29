Dövizdeki artışlar Alış Veriş Merkezlerini de olumsuz etkiliyor

Kur artışından en çok etkilenen sektörlerden biri de perakendeciler.

Alışveriş merkezlerindeki mağazaların yüzde 30 Türk Lirası, yüzde 70’i ise döviz ile kiraya veriliyor.

Mağazaların maliyeti sürekli artıyor.

Kurdaki dalgalanmalar, son noktada da vatandaşı olumsuz etkiliyor.

Sektör son yıllarda kur artışlarından doğrudan etkileniyor.

Bunun nedeni alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin dövizle kiraya verilmesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası kullanılması yönündeki çağrısına destek vermek amacıyla Ankara’daki bazı AVM’ler kira sözleşmelerini Türk lirasına dönüştürme kararı aldı.