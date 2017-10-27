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Buradasınız : » » 'Döviz kurundaki yükseliş geçici'

'Döviz kurundaki yükseliş geçici'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, döviz kurunda son zamanda görülen artışa ilişkin, "Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum, bunu hep beraber göreceğiz." dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, son zamanda döviz kurunda görülen artışı değerlendirdi.

"Döviz kurundaki yükseliş geçici"

Bakan Zeybekci, "Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum, bunu hep beraber göreceğiz. Merkez Bankasının imkan ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere müdahale etmesini doğru bulmuyorum. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılabilecek en etkili çalışma budur. Şu an gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir." ifadelerini kullandı.

Gıda enflasyonu

Zeybekci, Gıda enflasyonuna ilişkin, "Biz gerekirse ithalat enstrümanını da güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz ve çekinmiyoruz da şu anda. Baktık olmuyor, buna çok daha farklı şekilde yöntemlerle de müdahale edebiliriz. Etle ilgili mesela... Bunu da en kısa süre içerisinde yapacağız. Devlet eliyle etle ilgili piyasayı regüle etmeye karşıyım. Bunu kontrollü bir şekilde, hangi ülkeden sağlık ve hijyen kontrolleri ve hassasiyetlerimizin karşılanması kayıt ve şartıyla doğrudan özel sektör eliyle piyasaya müdahale etmenin daha etkin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz." dedi. 

"Yaklaşık 100 milyar liralık yatırım hazır"

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında şu ana kadar 3 milyar liralık yatırımı desteklediklerini belirten Nihat Zeybekci, şunları kaydetti:

"Elimizde stok olarak bekleyen ve bu sene sonuna kalmadan törenle belgelerini vererek başlatacağımız yaklaşık 100 milyar liralık yatırım var, hatta 103-104 milyar liraya da çıkabilir. Onlar da bitti. Gelecek hafta Başbakanımız başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bunun en son sunumunu ve tartışmalarını da bitireceğiz ve kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."

"Patlıcan, nar ve domatesin 1 Kasım itibarıyla yüklemesi başlayacak"

Zeybekci, Rusya'ya ithali yasak tarım ürünleriyle ilgili, "Bu ürünlerle ilgili Türkiye'den şirket tespitinin kabul edilemeyeceğini altını çizerek söyledik. Muhtemelen onlar da bunu iyi anladılar. Patlıcan, nar ve domatesin 1 Kasım itibarıyla yüklemesi başlayacak. Bir problem olacağını zannetmiyorum." şeklinde konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Devlet eliyle etle ilgili piyasayı regüle etmeye karşıyım"

Zeybekci, Gıda enflasyonuna ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz gerekirse ithalat enstrümanını da güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz ve çekinmiyoruz da şu anda. Baktık olmuyor, buna çok daha farklı şekilde yöntemlerle de müdahale edebiliriz. Etle ilgili mesela... Bunu da en kısa süre içerisinde yapacağız. Devlet eliyle etle ilgili piyasayı regüle etmeye karşıyım. Bunu kontrollü bir şekilde, hangi ülkeden sağlık ve hijyen kontrolleri ve hassasiyetlerimizin karşılanması kayıt ve şartıyla doğrudan özel sektör eliyle piyasaya müdahale etmenin daha etkin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz." dedi.
 

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki artış, dolardaki artış
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