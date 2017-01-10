'Döviz kurundaki artış ekonomik saldırıların parçası'

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, "Terör ile istediği amaca ulaşamayan şer odakları belirli aralıklarla ekonomimize saldırıyor. Son üç gündür döviz kurlarındaki artış da çok ittifaklı bu saldırıların bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda 338 oy ile maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'nin geleceğine temiz bir sayfa açacağını ifade etti.

Osman Ünsal, söz konusu teklifin darbe anayasasının kirli izlerini silecek, ülkeyi kalkınma, istikrar ve büyüme hedeflerine daha kısa zamanda götürecek, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşları kucaklayacak bir anayasa adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yakın zamanda birçok terör saldırısı ile karşı karşıya kalan Türkiye'nin, hem sınır hatlarında hem de ülke içinde PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri ile kararlı bir mücadele yürüttüğüne değinen Ünsal, "Bu kararlı mücadele gösteriyor ki ülkemizde güçlü ve istikrarlı bir ekonomi var. Ekonomisi sağlam olmayan ülkeler terörün esareti altındadır. Terör ile istediği amaca ulaşamayan şer odakları belirli aralıklarla ekonomimize saldırıyor. Ancak milletimizin ve devletimizin kararlı duruşu karşısında amaçlarına ulaşamadılar. Dolar üzerinden manipülasyon uygulamak suretiyle düğmeye basan şer güçler milletimizin dolar bozdurma kararlılığı karşısında bozguna uğratıldı." ifadelerini kullandı.

Son üç gündür döviz kurlarındaki artışın da çok ittifaklı bu saldırıların bir parçası olduğunu savunan Ünsal, şunları kaydetti:

"Mecliste anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesinin kabul edilmesinden sonra piyasalardaki hareketlilik gösteriyor ki bu sonuçtan memnun olmayanlar ve ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerinin önünü kesmeye çalışanlar kirli bir ittifakla tekrar sahaya indi. Önümüzü kesmek için tüm senaryoları deneyen şer ittifaklarına karşı birlik ve beraberlik mesajımızı en güzel şekilde vermeye devam etmeliyiz. Ülkemiz yeni bir yol ayrımına girmiştir. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi bunun ilk adımıdır. Her ne olursa olsun devletimizin arkasında durmalı, bizi aydınlık yarınlara taşıyacak, gelecek nesillerimize en büyük mirasımız olacak yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini sabote etmelerine asla izin vermemeliyiz."

Ünsal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekonomik manipülasyonlara karşı tüm tedbirleri aldığını belirterek, iş dünyasının da Türk lirası (TL) üzerindeki aktivitesini kesintisiz sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Ünsal, "Ayrıca ihracat çıtamızı yükselterek uluslararası yeni pazarlar oluşturmalıyız. Türkiye ithalat ve ihracatta dışa bağımlı bir ülkedir. Kurallara dayalı stratejik anlaşmaları ve para politikaları vardır. Bu bağlantıları kesecek bir zemine devleti sürüklemek ülkemiz için ciddi sıkıntılar doğurabilir. Uluslararası politikalar desteklenmeli, ayrıca iş dünyası yeni pazar arayışlarına hızlıca yön vermelidir." yorumunu yaptı.