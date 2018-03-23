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Döviz borçlanmaya sınır getiriliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Sorun reel sektörün döviz borçları. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz. KOBİ'lerde yaptık. Tedbiri alacağız. " dedi.

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Döviz borçlanmaya sınır getiriliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu. 

Şimşek, enflasyonun karşı karşıya olunan en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi ve en büyük sebebinin de liradaki değer kaybı olduğunu sözlerine ekledi.

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz." 

Mehmet Şimşek, döviz borçlanmaya sınır getirileceğini de açıkladı. 

"KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız. Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek. Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar."

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Şimşek, enflasyon, döviz
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