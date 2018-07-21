Domates ve patates fiyatları sabit tutulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de bir düğüne katıldı, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

"Ne üretici ezilecek ne tüketici ezilecek"

Pakdemirli, üreticiyi ve tüketiciyi ezdirmemenin yolunu bulacaklarını söyledi.

"Köyünde kasabasında oturan insanı şehre indirmemenin yolunu bulmamız lazım, göç ettirmemenin yolunu bulmamız lazım. Köydeki, kasabadaki insan orada bin 500 iki bin lira gelire sahip olsa inanın şehirdeki 10 bin lira gelire tercih edip gelmez. Bunu mutlaka başarmalıyız. Ne üretici ezilecek ne tüketici ezilecek."

"Son tüketici de gıda enflasyonundan etkilenmeyecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarladan marketlere kadar oluşan fiyat farkında da önemli bir noktadan bahsetti.

“Şimdi tabi A’dan Z’ye tohumdan, çatala tüm bu zincirde üreticinin tüketicinin hakkını koruyor olacağız. Üretici de bir şekilde maliyetini alacak, maliyetin üzerinde kendi cebine kar kalacak hale getirmemiz gerekiyor. Son tüketici de gıda enflasyonundan etkilenmeyecek; pazara gittiği zaman filesi dolarken 'Ya bunun fiyatını neden bu kadar artmış' demeyecek hale getirmemiz gerekiyor.”

"Fiyatlar düşmüş durumda"

Bakan Pakdemirli, domates ve patates fiyatlarındaki dönemsel artışa da değindi.

"Seçim döneminde hatırlarsanız çok speküle edildi bu iş. Seçim döneminde 3-4 misline çıkmış fiyatlar bugün artık çarşıda pazarda normal fiyatlara düşmüş durumda. Önemli olan tabii sene boyunca bu fiyatları sabit tutacak mekanizmaları ondan sonra tedarik zincirini kurabilmemiz."

Kaynak: TRT Haber