Domates üreticileri Rusya ihracatından memnun

Rusya'nın domates ihracatında kısıtlamayı kaldırmasıyla üreticiler rahat bir nefes aldı.

Rus heyetlerin yaklaşık 3-4 aydır Türkiye'de domates alımına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz,Yanmaz, bu çalışmalar dolayısıyla ambargonun kalkacağını önceden tahmin ettiklerini dile getirdi.

Yanmaz, ihracattaki kısıtlamanın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Domatesin Türkiye'den Rusya'ya giden en önemli tarım ürünü olduğunu ifade eden Yanmaz, "Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir domates ihracatımız vardı. Bu tüm ihracat rakamları içinde yüzde 60 demekti. Bu nedenle domates bizim için olmazsa olmazdı. Dünyada domates yetiştiriciliği alanında da 4. veya 5. sıradayız. 12 milyon tona yakın domates yetiştiriyoruz ve bunun yaklaşık 500 bin tonunu ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Müslüm Yanmaz, uzun süredir devam eden domates ihracatındaki sıkıntıların hem Türk üreticileri hem de Rusları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya pazarının açılmasıyla son iki yılda üreticilerimizin gördüğü büyük zararlar inşallah bu yıl telafi edilir diye düşünüyoruz. Kapının açılması, ambargonun kalkması önemli. Rus heyetler, İzmir ve Antalya'da çalışma yürütüyorlar, bu süreç devam edecektir. Rusya ağırdan alıyor fakat bizim SERA-BİR olarak ürettiğimiz ürünler Avrupa'ya ve diğer ülkelere de gidiyor. Onun için içimiz rahat. İncelemeyi yapmakta haklılar ama biz ürünümüze güveniyoruz, talep ettikleri ürünü zaten sağlıyoruz."

Rusya'nın, iki yıldır ihracatına yasak getirdiği Türk domatesini başka ülkelerden dolaylı olarak daha yüksek fiyata satın aldığını anlatan Yanmaz, şöyle devam etti:

"Kapı kapalı olmasına rağmen biz ürünlerimizin çoğunu yine Rusya'ya komşu ülkeleri aracılığıyla gönderdik. Rusya ambargo uyguladı ama yine bizim Türk domatesini yedi. Biz de 'bu aracıları ortadan kaldırın, zaten bu domatesi tüketiyorsunuz, direkt alın' dedik. Domatesin bundan sonra aracılar vasıtasıyla değil de direkt Rusya'ya gitmesi hem biz üreticiler için hem de Rus tüketiciler için çok büyük avantaj olacak. Biz doğru fiyata ürünümüzü satacağız, onlar da uygun fiyattan domatesi almış olacaklar."

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden konulardan olan domates ihracatında kısıtlamanın 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

Kaynak: AA