  • 05 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.736
    EURO 4.503
  • BIST 116637.94
    ALTIN 158.639
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Domates tüm engelleri aşarak ihracat şampiyonu oldu

Domates tüm engelleri aşarak ihracat şampiyonu oldu

Domates, tüm engelleri aşarak yaş meyve ve sebze ihracatında zirveye yerleşti. İhraç edilen 500 bin ton domates dünya sofralarında yerini aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Domates tüm engelleri aşarak ihracat şampiyonu oldu

Rusya'nın 1 Ocak 2016'da durduruğu domates alımı, iki ülke liderlerinin görüşmesinin ardından kısmen çözüldü.

3 firmaya yıllık 50 bin ton ihracat izni verildi. Öte yandan ihracatçılar pazar çeşitliliğini de arttırdı.

Batı Akdeniz'den, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Azerbaycan'a 158 bin ton domates ihraç edildi. Bu ihracattan 116 milyon dolar gelir sağlandı. 

Ülke genelinde ise, ihraç edilen 500 bin ton domates dünya sofralarında yerini aldı. Kısıtlamanın kaldırılması için üst düzey girişimler devam ediyor.

Türkiye, Rus tarafının standart belirlemesini yeterli görüyor. Bu arada Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, bir rekora imza atarak 2017 yılında 156 ülkeye 1,7 milyar doları geçen ihracat gerçekleştirdi.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin 2017 yılı yaş meyve ve sebze ihracatında, domates şampiyon oldu.

TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER