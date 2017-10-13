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Buradasınız : » » 'Domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız'

'Domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız'

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, tarım ürünlerinin ticaretinde Türkiye ile bir anlaşmazlık yaşanmadığını belirtti.

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Domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, tarım ürünlerinin ticaretinde Türkiye ile bir anlaşmazlık yaşanmadığını belirterek, “Rus üreticilere zarar vermeden domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız.” dedi.

Rusya’nın Voronej kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dvorkoviç, Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği bazı tarım ürünlerine onay şartı getirmesinin ciddi bir sorun olmadığını söyledi.

Türk yetkililerle düzenli bir şekilde görüşmelerin devam ettiğine ve bir anlaşmazlığın olmadığına işaret eden Dvorkoviç, “Sanıyorum domates konusunda somut adımlar atmamız bekleniyor. Rus üreticilere zarar vermeden domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen bazı tarım ürünleri için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını açıklamıştı. Söz konusu şart, buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday ürünlerini kapsıyor.

Etiketler: domates, dvorkoviç, rusya başbakanı
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